Украинско-американские учения "Си Бриз-2017" состоятся в июле на юге Украины

28.04.2017, 16:09

Масштабные украинско-американские военные учения "Си Бриз-2017" состоятся по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО, в июле в Одесской и Николаевской областях и в северо- западной части Черного моря.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

В частности, по его словам, в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Си Бриз-2017", целью которых будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе.

"Совместно с украинскими и американскими военными моряками в работе конференции приняли участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции. Кроме того, участниками мероприятия были военнослужащие других воинских формирований Украины", - отметил Праута.

Как отметил представитель Минобороны, основной особенностью украинско- американских учений "Си Бриз-2017" является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО.

Кроме того, будет отличаться от предыдущих и метод проведения учений - международные маневры будут проходить в режиме "free play (свободная игра).

Также в ходе "Си Бриз-2017" многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами. "Это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО", - отметил Праута.

Представитель Минобороны сообщил, что учениям, которые состоятся в июле 2017 года, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов.

Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без привлечения основных сил, что позволит нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров. Об этом сообщает УНИАН.