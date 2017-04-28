ОБСЕ: В 2016 году жертвами мин стали 45 мирных жителей

28.04.2017, 16:54

В 2016 году 141 мирный житель в Донбассе пострадал в результате детонирования взрывных устройств. Об этом сегодня, 28 апреля, на пресс-конференции заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Эти жертвы связаны с минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Это 96 людей, которые получили ранения, и 45 погибли, как взрослые, так и дети", - сказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ всегда призывала к разминированию и изъятию мин, взрывных устройств и боеприпасов в Донбассе.

Он также назвал горячие точки в Донбассе, их четыре: Авдеевка-Ясиноватая- Донецкий аэропорт, Попасная-Троицкое- Первомайск, остальное - юг от Светлодарска и восток от Мариуполя.

Хуг сказал, что ОБСЕ зафиксировала с 17 по 23 апреля снижение уровня насилия, однако это снижение было минальным и составило около 10%. В частности, на этой неделе в Донбассе произошло более одной тысячи взрывов.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.