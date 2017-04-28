ОБСЕ заявила о Градах и бронетранспортерах на аэродроме Луганска

28.04.2017, 17:03

ОБСЕ зафиксировала Грады, танки и бронетранспортеры на территории аэродрома боевиков террористической организации ЛНР в оккупированном Луганске . Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Команда СММ отметила, что на территории луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (5 МТ-ЛБ и 7 БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и пять машин для буксировки гаубиц. Также, наблюдатели отметили присутствие там более 500 вооруженных мужчин, одетых в форму военного типа", - отметили в пресс-службе.

Миссия продолжала фиксировать семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь самоходных гаубиц (2С1, Гвоздика, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 Лягушка, 122 мм, и пять 2A65 Мста-Б, 152 мм) и семь танков (Т-72), размещенных на территории аэродрома на юго-восточной окраине города.

Наблюдатели видели также зенитную установку, установленную на гусеничную машину неустановленного типа, припаркованную перед домом на северо- восточной окраине оккупированного села Пикузы (бывшее Коминтерново, - ред) и двигавшийся на юго-запад бронетранспортер (БТР-80) в 1,7 км к востоку от Пикуз, на котором находилось не менее 10 террористов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.