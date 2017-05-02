Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Израилем в сфере кинематографии

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль".
Целью нормативно-правового акта является вступление в силу для нашего государства Соглашением о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.
Имплементация положений Соглашения будет способствовать, в частности, двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль.
Согласно статье 18 Соглашения, оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
Инф. официального сайта Президента Украины.