Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Израилем в сфере кинематографии

02.05.2017, 12:36

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль".

Целью нормативно-правового акта является вступление в силу для нашего государства Соглашением о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.



Имплементация положений Соглашения будет способствовать, в частности, двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль.



Согласно статье 18 Соглашения, оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Инф. официального сайта Президента Украины.