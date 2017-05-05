Президент подал в Верховную Раду проект изменений в Закон "Об образовании"

05.05.2017, 12:31

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах", который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.

Подписывая представление, глава государства назвал этот законопроект чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей требуют учета их особенностей в образовательном процессе.

Петр Порошенко выразил уверенность, что поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне не только продемонстрирует введения европейских подходов в развитии образования в нашей стране, но и будет способствовать решению многих вопросов, возникающих в контексте обеспечения доступа детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе в школах.

Законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположенные к месту их жительства. Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги". Самое главное, что обеспечивает законопроект - финансирования обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам.

Петр Порошенко также убежден, что реформирование образования, улучшение условий обучения и внедрение инклюзии должны быть приоритетными для общин, получивших больше и полномочий благодаря децентрализации. "В отдельных территориальных общинах бюджет вырос в семь раз, в десятки раз возросла программа развития. Среди приоритетов использования этих средств, вместо того, чтобы они были на депозитах, должно быть обеспечение реформирования, модернизация школ, предусматривающей особенности развития этих детей. Ничего важнее этого быть не может, потому что это 100% инвестиции в будущее", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что благодаря проведенным консультациям с уполномоченным Президента по вопросам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем, уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой, активной работе над законопроектом министра образования и науки Лилии Гриневич и председателя Благотворительного Фонда Порошенко Марины Порошенко, удалось сформировать нужный и качественный законопроект.

Президент призвал народных депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект Закона, а также новый закон "Об образовании", который должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

"Думаю, что народные депутаты услышат искреннее обращение по поддержке законопроекта об инклюзивном образовании и закона "Об образовании" во втором чтении и мы будем иметь возможность начать новый учебный год уже с новым, очень важным, европейским законодательным обеспечением", - отметил он.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич назвала важными оба законопроекта. Закон об инклюзивном образовании предлагает реальное решение в изменении системы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а закон "Об образовании" - запускает многоплановую, содержательную реформу украинской школы, отметила она.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что по поручению главы государства уже завершена работа над планом действий по деинституализации.

Марина Порошенко назвала законопроект об инклюзивном образовании чрезвычайно важным и также обратилась к депутатам с просьбой о поддержке. "Я хочу подчеркнуть насущную необходимость его принятия парламентом, ведь за ним стоит судьба почти одного миллиона детей Украины. И каждый из них - это часть нашего общего будущего ", - сказала супруга Президента.

По ее словам, документ предоставит государственные гарантии для получения качественных образовательных услуг лицам с особыми образовательными потребностями по принципу "школа для всех".

"Именно такое обучение является основой недискриминации и привлечения к образовательному процессу всех его участников. Дети могут ходить в школу, а не быть закрытыми в четырех стенах, как это происходит при индивидуальной формы обучения. Иметь друзей, а не быть изолированными от общества. Развиваться и чувствовать себя нужными, а не ждать помощи извне и жить самостоятельной и полноценной жизнью", - констатировала она.

"Это те простые истины, о которых мечтают дети с инвалидностью и их родители. И мы можем сделать их мечты реальностью. Для этого достаточно проголосовать "за" проект закона об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг. И я обращаюсь к нашим парламентариям, чтобы они поддержали и этот законопроект, и законопроект об образовании. И действительно, тогда мы можем рассчитывать на лучшее будущее наших детей", - призвала Марина Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.