Президент подписал Закон Украины о деятельности учреждений здравоохранения

02.05.2017, 14:58

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения" (No 2002 VИИИ), принятый Верховной Радой 6 апреля этого года, предусматривает внедрение мероприятий по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения.



Согласно тексту документа учреждения здравоохранения получили возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. При этом, в соответствии со ст. 49 Конституции Украины, существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращена, эти учреждения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации. Документом также установлен упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения - государственных и коммунальных учреждений - в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточнено существующую гарантию, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут извлекаться, и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление материально-технической базы); урегулированы отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения, будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Инф. официального сайта Президента Украины.