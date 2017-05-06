Президент подписал Закон "О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком"

06.05.2017, 14:52

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", принятый Верховной Радой Украины 12 апреля 2017 года.

Соответствующее Финансовое соглашение подписано, согласно распоряжению Президента Украины от 9 ноября 2016 No 272.

Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов). Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующий проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.

Инф. официального сайта Президента Украины.