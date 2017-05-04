Президент подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

04.05.2017, 11:49

Президент Петр Порошенко в присутствии министра обороны Степана Полторака, начальника Генерального штаба Виктора Муженко и координаторов центров помощи участникам АТО Алексея Липириди и Анны Янчевской подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей" и Закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи".

Глава государства отметил, что документы стали результатом огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа по повышению уровня защиты военнослужащих.

Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. "На первой линии сегодня уровень доплаты должен составлять 7,5 тыс. гривен к уровню обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен. Кроме патриотизма, это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, которое заботится о своих военнослужащих", - отметил Петр Порошенко. Президент также добавил, что совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень вещевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.

Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам. "Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% (денежную компенсацию), и семья получит более 1,2 млн. гривен от государства - если это (гибель военного) произошло непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. гривен повысилась компенсация в случае инвалидности I группы", - рассказал Президент.

Петр Порошенко также подчеркнул важность обеспечения ветеранов АТО качественным лечением и предоставить возможность пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальность позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи - бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, 50% скидка на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и т. д.

В свою очередь, министр обороны Степан Полторак отметил, что для военных важна социальная защита, поскольку агрессия продолжается и украинские защитники каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем.

Волонтер Алексей Липириди подчеркнул, что волонтеры, общественные организации, руководство Минобороны и Генерального штаба каждый со своей стороны работают, чтобы помочь военным. "Первые две инициативы - Центр помощи участникам АТО и Уполномоченный Президента (по реабилитации участников АТО) должны сотрудничать для решения третьей инициативы Президента - осуществление психологической и любой другой реабилитации", - рассказал он, добавив, что было решено объединить усилия в этом вопросе.

Волонтер Анна Янчевская поддержала нововведения и отметила: "Меня очень беспокоит здоровье наших бойцов и демобилизованных, а также их семей и маленьких детей. Поэтому прошу обратить внимание, чтобы мы продолжали бороться и реформировать эту сферу, создавали специальные программы для бойцов АТО и их семей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество".

Начальник Генштаба Виктор Муженко подчеркнул, что военные, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, должны быть уверены, что государство защитит их и их семьи. Он назвал важными и своевременными подписанные законы. "Думаю, это еще больше укрепит военнослужащих в доверии к государству", - отметил Виктор Муженко.

Инф. официального сайта Президента Украины.