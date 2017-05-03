Журналист Наумлюк удостоен премии "Фонда свободы самовыражения" за репортажи о судебных процессах в оккупированном Крыму

03.05.2017, 14:02

Журналист Радио Свобода, "Новой газеты" и портала "Медиазона" Антон Наумлюк удостоен международной премии норвежского "Фонда свободы самовыражения" (Фритт орд) и германской ZEIT Foundation за репортажи о судебных процессах в аннексированном Россией Крыму над жителями полуострова, украинскими политзаключенными и крымскими татарами.

Его статьи о нарушении прав человека в Крыму получили международный резонанс, а фоторепортажи стали свидетельствами насилия над жителями Крыма со стороны российских властей, говорится в сообщении на сайте Фритт орд.

Другими лауреатами премии стали азербайджанский телеканал "Мейдан ТВ", журналистка из Армении Зарухи Межлумян и автор политических карикатур, москвич Сергей Елкин.

Денежная часть премии составляет по 15 тысяч евро. Её вручение состоится в Киеве в октябре 2017 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".