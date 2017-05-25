"Воля" приобрела группу компаний Airbites

25.05.2017, 17:03

Компания "Воля" подписала договор купли-продажи активов группы компаний Airbites. С 1 июня телекоммуникационные услуги для абонентов Airbites будут предоставляться под торговой маркой "Воля". Об этом сообщает пресс-служба провайдера.

В компании считают, что покупка позволит компании укрепить позиции в Львове, Ровно, Хмельницком, Луцке и Харькове, а так же расширить присутствие в Ивано-Франковске.

Стоимость предоставления интернет услуг для существующих абонентов Airbites сохраняется.

На сайте Airbites сообщается, что с 1 июня предоставлять услуги по доступу в сеть интернет будет компания "Воля". Акционеры компании Воля - Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer, инвестором которых выступает ЕБРР. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.