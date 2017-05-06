Четыре крупных телеканала США не допустили до эфира видеоролик об успехах Трампа

06.05.2017, 12:47

Четыре крупных американских телеканала - ABC, CBS, NBC и CNN - отказались выпустить в эфир видеоролик, рассказывающий об успехах президента США Дональда Трампа за первые сто дней работы его администрации и содержащий критику в адрес "лживых" СМИ, которые не желают информировать об этих успехах. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает агентство AP со ссылкой на анонимный источник.

В рекламном видеоролике Трампа целый ряд ведущих журналистов появляется в кадре с подписью "лживые новости". Среди них - ведущая NBC Андреа Митчелл, Вольф Блитцер (CNN,) Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC).

В обоснование своего решения не транслировать видеоролик Трампа ABC, NBC и CNN заявили, что он содержит неточную информацию. АBC заявила, что ролик содержит личные нападки, а CBS отказалась от комментариев.

"Очевидно, ведущие СМИ являются поборниками первой поправки (к Конституции США - о свободе слова), только когда она соответствует их собственным политическим взглядам", - прокомментировала случившееся невестка Трампа Лара, являющаяся консультанткой главы государства в уже начатой президентом кампании к выборам 2020 года.

Штаб этой кампании уже воспользовался отказом крупных телеканалов транслировать ролик Трампа, чтобы обратиться за финансовой помощью к потенциальным донорам. Штаб также представил список примеров, где ведущие этих телеканалов, по его мнению, распространяют лживые новости.

Рекламный ролик президента показали лишь Fox News Channel и Fox Business Channel. Штаб Трампа не обращался с рекламой к Fox Broadcast Network, у которой нет регулярного выпуска новостей. Об этом сообщает Deutsche Welle.