В Украине стало больше разрешенных иностранных телеканалов

20.05.2017, 18:13

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания добавил британский телеканал TravelXP в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательство Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

TravelXP - телеканал о путешествиях и активном образе жизни, вещает на английском языке в формате HD круглосуточно без рекламы.

Таким образом, как уточняет Детектор медіа, с 19 мая перечень иностранных программ (так называемый список адаптированных каналов) насчитывает 162 иностранных телеканала, в том числе четыре - российских.

Предыдущие изменения в список были внесены 20 апреля, когда Нацсовет изъял из перечня российский телеканал Multimania TV и добавил в перечень три европейских телеканала: Sea TV, Fight Channel World HD и Tele 5. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.