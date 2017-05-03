03.05.2017, 14:15

Германский общественный вещатель Deutsche Welle удостоил Ассоциацию корреспондентов Белого дома награды "Свобода слова" 2017 года.

В сообщении Deutsche Welle говорится, что пресс-корпус Белого дома "устанавливает новую планку в освещении политики новой администрации", несмотря на то, что президент не признает его авторитет и иногда прибегает к критике личного характера.

"Мы полностью доверяем демократии в Соединенных Штатах Америки, - заявил генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург. - Это подразумевает, что мы полагаемся на сильные СМИ. Ассоциация корреспондентов Белого дома является гарантом контроля над теми, кто стоит у власти".

Награда будет вручена на глобальном медиа-форуме Deutsche Welle, который пройдет в Бонне в июне.

Президент Ассоциацию корреспондентов Белого дома Джефф Мейсон заявил, что его организация считает присуждение награды большой честью для нее. Об этом сообщает "Голос Америки".