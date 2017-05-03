В Украине с 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума осуществлен перерасчет пенсий

03.05.2017, 16:37

В Украине с 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума до 1312 грн. осуществлен перерасчет пенсий. Как говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины, увеличены минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, повышение ветеранам войны и членам их семей, повышение жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, надбавка донорам.

Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. "Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн. пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуальный. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа согласно установленным датам выплаты с учетом праздничных и выходных дней", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: "В Украине повышены соцстандарты. Это повышение получат 8,2 млн. пенсионеров. Впереди - осовременивание пенсий!".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.