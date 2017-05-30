Нацкомиссия одобрила новые порядок и процедуру формирования тарифов

30.05.2017, 16:12

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проекты решений о порядках и процедурах формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для компаний-лицензиатов, которые осуществляют транспортировку тепловой энергии магистральными и распределительными тепловыми сетями, предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными электросетями, а также диспетчеризации Объединенной энергосистемы Украины.

Соответствующие решения были единогласно приняты на очередном заседании НКРЭКУ.

"Речь идет об одобрении проектов решений, которые будут опубликованы на сайте комиссии, и каждый сможет подавать свои предложения. Нет возражений? Решение принято", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Он сообщил, что к сегодняшнему заседанию комиссии было подготовлено значительное количество документов, касающихся стимулирующего тарифообразования по всем сферам, которые регулирует комиссия.

"Всего сейчас подготовлено 15 документов по стимулирующему тарифообразованию. Данные документы включают определение регуляторной базы, методологии, порядки определения необходимого дохода, параметры регулирования, распределение активов и расходов, доходов по разным видам деятельности, установление регуляторной нормы дохода и другое", - сообщил Вовк. Об этом сообщает УНИАН.