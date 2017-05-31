Гройсман категорически против продажи земли крупным холдингам и иностранцам

31.05.2017, 15:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения агрохолдингам и иностранным лицам в случае отмены моратория и открытия рынка земли в Украине. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

"Конечно, не надо продавать земли ни крупным холдингам, ни иностранцам. Категорически возражаю. Все будет в интересах украинских граждан", - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что Украина нуждается в скорейшем открытии рынка земли, однако с рядом жестких ограничений.

"Надо провести дискуссию, предусмотреть все предохранители, чтобы никто никого не ограбил, и дать возможность украинцам продавать свою землю... Это дискуссионный и очень чувствительный вопрос, но дискуссию надо проводить", - добавил премьер.

Ранее Гройсман неоднократно подчеркивал, что, согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.

В ближайшее время Кабинет министров Украины намерен создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов, которая разработает концепцию первого этапа земельной реформы в Украине.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю- продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше чем через 5-7 лет. Об этом сообщает УНИАН.