Крупные и средние предприятия Украины получили 103 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

26.05.2017, 18:09

Крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, в первом квартале получили 102,615 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 58,556 миллиарда гривень убытка за аналогичный период предыдущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 61% - до 157,048 миллиарда гривень, финансовый результат убыточных предприятий снизился почти в 3 раза - до минус 54,432 миллиарда гривень.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам квартала снизилась до 36,1% с 39,7% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, в 2016 году, по предварительным данным, получили 75,651 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 236,566 миллиарда гривень убытка за 2015 год. Об этом сообщает УНИАН.