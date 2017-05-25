Правительство утвердило План мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления государственными финансами Украины на 2017-2020 гг

25.05.2017, 15:06

24 мая на заседании Правительства был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления государственными финансами Украины на 2017-2020 гг.

Этот проект разработал Минфин вместе с Командой поддержки реформ для обеспечения реализации положений Стратегии, которая была одобрена Кабмином 8 февраля 2017 г.

Целью Плана мероприятий является определение конкретных шагов, необходимых для реализации задач Стратегии, их исполнителей, сроков и индикаторов выполнения.

Этот документ станет основным инструментом для мониторинга прогресса реформы управления государственными финансами и координации работы всех исполнителей.

План мероприятий включает ряд конкретных задач и мероприятий по реализации Стратегии по приоритетным направлениям: соблюдение общей бюджетно-налоговой дисциплины в среднесрочной перспективе; повышение эффективности распределения ресурсов на уровне формирования государственной политики; обеспечение эффективного выполнения бюджета; повышение уровня прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами.

Реализация плана мероприятий позволит: сократить дефицит сектора общегосударственного управления и снизить темпы прироста государственного долга в среднесрочной перспективе и удерживать их на приемлемом уровне; обеспечить последовательность бюджетной и налоговой политики; повысить качество предоставления государственных услуг и эффективность государственных инвестиций при обеспечении более рационального использования ресурсов.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.