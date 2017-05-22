Минюст подписал меморандум о передаче в глобальную базу собственников бизнеса информации о конечных бенефициарах украинских компаний

22.05.2017, 15:32

Сегодня, 22 мая, Министерство юстиции Украины, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве.

Реализация этого документа обеспечит передачу данных о реальных собственниках украинского бизнеса, которая размещена в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в глобальный реестр бенефициарных владельцев компаний.

"Я очень рад, что Украина первой из европейских стран подписала меморандум о присоединении к глобальному реестру бенефициаров. Мы будем первой страной, которая имплементирует наши информационные ресурсы и наш реестр бизнеса в этот глобальный реестр", - подчеркнул Министр юстиции Павел Петренко.

По его убеждению, создание такого реестра нанесет ощутимый удар по коррупции в мировом масштабе.

Министр напомнил, что правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана сделали большую работу на пути прозрачного функционирования системы государственных баз данных. В частности, были открыты все без исключения реестры Министерства юстиции, реализована инициатива электронных государственных закупок ProZorro, запущен электронный реестр деклараций и много других инициатив.

По словам председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Александра Рыженко, с начала этого года вместе с Министерством юстиции были реализованы важные инициативы, касающихся услуг в сфере регистрации и строительства, а также новация по оформлению пособия при рождении ребенка.

"Каждая электронная услуга, каждый набор открытых государственных данных является прямым ударом по коррупции и эффективным инструментом обеспечения прозрачности работы органов власти", - заявил он.

Представитель группы OpenOwnership Хосе Угас в свою очередь поблагодарил Министра юстиции Павла Петренко за эффективную работу в направлении реализации проекта создания глобального реестра конечных бенефициаров компаний.

"Проблема коррупции - не только украинская проблема. Все активы, которые вымываются из Украины, оказываются в том числе и в развитых странах. Но доказать, что эти средства попали туда через сеть оффшорных фирм, достаточно сложно. Механизм открытия бенефициарных владельцев даст нам такую возможность", - подчеркнул руководитель Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Инф. Прес-сужбы Министерства юстиции Украины.