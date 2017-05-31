Правительство скорректировало прогноз макроэкономических показателей на 2017 г

31.05.2017, 16:51

31 мая на заседании Кабинета Министров Украины был утвержден прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017 год.

Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2017 год разработаны по единому сценарию и основываются на анализе развития экономики в 2016 году, текущей экономической ситуации, оценке влияния внутренних и внешних факторов.

Согласно расчетам Минэкономразвития ожидается рост украинской экономики в условиях сохранения макроэкономической стабильности. Реальный прирост ВВП прогнозируется на уровне 1,8%; индекс потребительских цен (в среднегодовом измерении) - 112,9%; индекс потребительских цен (декабрь 2017 к декабрю 2016) - 111,2%. Прогнозируемые показатели близки к прогнозу МВФ, а именно: 2% роста ВВП, индекс потребительских цен (в среднегодовом измерении) - 111,5%.

"С момента последнего прогноза макропоказателей на 2017 г. прошел почти год. За это время сформировался ряд весомых факторов, обусловливающих корректировки, а именно: введение экономических санкций Украиной, повышение уровня минимальной зарплаты, изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства. Кроме того, объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и объемы роста номинального ВВП в 2016 году оказались большими, чем прогнозируемые на прошлый год. Эти факторы и обусловили корректировки прогнозируемых показателей", - пояснил первый Вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.