Розенко: Наличие долга за жилищно-коммунальные услуги не влияет на решение о назначении субсидии

04.05.2017, 15:00

Людям, которые обращаются за субсидией впервые, она будет назначена даже при наличии долга за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Люди, которые впервые обращаются за субсидией, в которых через какие-то обстоятельства есть долги за жилищно-коммунальные услуги, имеют право на субсидии, и им субсидия будет назначена. Человек с долгами не должен впадать в панику, а должен написать заявление и получить субсидию", - сказал он.

В то же время Павел Розенко отметил, что те, кто уже получает субсидию, должны оплачивать свой небольшой обязательный платеж за газ и жилищно-коммунальные услуги вовремя. "Если человек получит субсидию, но, даже получая ее, не хочет платить за жилищно-коммунальные услуги, и у нее есть долг более 2 месяцев - таким людям будет приостанавливаться начисление субсидии до выяснения обстоятельств", - пояснил он.

"На сегодня 7,5 млн. семей получают субсидии. И обязательная плата за жилищно-коммунальные услуги для, скажем, семьи пенсионеров составляет 100-150 грн., что не превышает 5-10% их доходов. И этот небольшой вклад 100-150 грн. семья должна платить вовремя", - отметил вице-премьер.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.

