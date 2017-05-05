Украина представит национальный стенд на "Экспо - 2017" в Казахстане

05.05.2017, 12:33

В 2017 году Украина станет почетным участником Международной специализированной выставки "Экспо-2017", которая состоится в г. Астана (Казахстан) в период с 10 июня по 10 сентября этого года.

Основная тема выставки - "Энергия будущего".

Международная специализированная выставка "Экспо-2017" - является глобальным событием, участниками которой станут более 100 стран мира, 10 международных организаций (ООН, IRENA тому подобное). Ожидается более 5 миллионов посетителей со всего мира.

Впервые за более чем 5 лет Украина будет представлена на этом мировом событии официальным национальным стендом.

Участие в выставке - это возможность презентовать международному сообществу потенциал использования возобновляемых источников энергии, а также заинтересовать и мотивировать потенциальных инвесторов работать в Украине.

Это возможность наладить конструктивный и тесный диалог между правительствами стран, неправительственными организациями, компаниями и гражданским обществом по обеспечению устойчивого развития энергетики, сокращения выбросов парниковых газов и энергоэффективности.

Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидроэнергетике, выращивания энергетических культур, производства тепловой и электрической энергии из отходов сельского хозяйства.

Кроме этого, 15 июня 2017 года запланировано проведение Национального дня Украины, в рамках которого состоится бизнес-событие, посвященное инвестиционному потенциалу Украины в сфере возобновляемой энергетики, украинским разработкам и технологиям в этой сфере.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 г. N 917- р. Минэкономразвития и Госэнергоэффективности определены главными органами по вопросам подготовки и обеспечения участия Украины в Выставке.



Распорядитель подготовки и участия страны в мероприятии - Торгово-промышленная палата Украины.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.