Российскому агентству Sputnik отказали в постоянной аккредитации при Сенате США

06.05.2017, 11:14

Российскому интернет-порталу Sputnik отказали в получении постоянной пресс-аккредитации в Конгрессе США. По словам главы пресс-галереи Сената Джастина Уилсона, Sputnik может опротестовать это решение, пишет издание Politico 5 мая.

Как следует из правил сенатской пресс-службы, аккредитованные СМИ не могут "действовать как агенты, или быть нанятыми федеральным, местным или зарубежным правительством или их представителями".

По данным Уилсона, ни одна служба новостей, спонсируемая каким-либо государством, не входит в состав пресс-галереи Сената.

Комитет при пресс-службе, куда на сменяемой основе входят различные журналисты, определяет, кому достанется пропуск, дающий доступ к различным строениям Капитолийского холма. Подобный пропуск часто дается перед постоянной аккредитацией при Белом доме и Верховном суде.

Спецкор агентства Sputnik в Вашингтоне Эндрю Фейнберг на своей странице в Facebook написал, что планирует обратиться к адвокату, специализирующемуся на вопросах свободы слова. Фейнберг считает решение пресс-галереи Сената "самой абсурдной вещью, с которой я когда-либо сталкивался за десятилетие работы журналистом в Вашингтоне". Об этом сообщает Deutsche Welle.