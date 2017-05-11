Кубив провел совещание для преодоления чрезвычайной ситуации техногенного характера в Волынской области

11.05.2017, 10:59

10 мая в Волынской областной государственной администрации состоялось совещание под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива относительно преодоления чрезвычайной ситуации на Ковельском филиале ГП "Укрветсанзавод", вызванной проблемой утилизации отходов животного происхождения.

По словам Степана Кубива, немедленному решению указанной проблемы препятствует целый ряд факторов, и среди прочего - отсутствие надлежащих полномочий у местного отделения ГП "Укрветсанзавод".

"Ковельский филиал завода не имеет отдельного статуса, поэтому принятие неотложных решений осложнено бюрократическими процедурами. Я поручил Минагрополитики и Госпродпотребслужбе совместно подготовить проект постановления Правительства для изменения структуры завода и предоставления филиалам статуса отдельных юридических лиц", - отметил Степан Кубив.

Первый вице-премьер-министр Украины также поручил Минагрополитики и Госпродпотребслужбе разработать общегосударственную долгосрочную программу по восстановлению функций и модернизации ГП "Укрветсанзавод", а ряду министерств и ведомств подготовить законопроекты для возможности дальнейшей приватизации ГП "Укрветсанзавод".

"В случае приватизации это предприятие может работать эффективно, наладит правильные производственные процессы по переработке отходов животного происхождения и наконец решит большую проблему региона. Для этого надо разработать и передать в Верховную Раду соответствующий проект закона, чтобы исключить завод из списка предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил Степан Кубив.

Степан Кубив также поручил в месячный срок обеспечить вывоз, утилизацию, компостирование отходов в соответствии с решениями Волынской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Эта чрезвычайная ситуация имеет большой резонанс: экологический, экономический и политический. Но приоритет очевиден - каждый человек должен иметь безопасную экологическую среду, но не нужно смешивать эти экологические вопросы с политикой", - заявил Степан Кубив.

До принятия решения относительно деятельности этого предприятия в целом Степан Кубив поручил Госпродпотребслужбе решить вопрос о консервации деятельности Ковельского филиала ГП "Укрветсанзавод".

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.