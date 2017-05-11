Гройсман поручил разработать пакет законодательных изменений для упрощения системы содержания регистраторов расчетных операций в Украине

11.05.2017, 15:59

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать пакет изменений в нормативно-правовые акты для упрощения системы содержания регистраторов расчетных операций, что будет способствовать облегчению ведения бизнеса в Украине. Соответствующее поручение он дал первому заместителю министра экономического развития и торговли Украины Максиму Нефедову на заседании правительства.

"Я настаиваю на том, чтобы мы разработали все необходимые решения для дерегуляции в расчетных кассовых аппаратах. Я считаю, что это тоже монопольная и коррупционная составляющая, которую нужно "разбомбить", - подчеркнул он. - Рассчитываю, что в ближайшее время мы получим конкретный проект документов".

Владимир Гройсман отметил, что в Украине очень зарегулировано использование расчетных кассовых аппаратов - оно требует огромного бюрократического ухода: отдельного оборудования, подключения, обслуживания. Это не способствует нормальному ведению бизнеса в Украине, убежден премьер-министр.

В этом контексте глава правительства отметил, что недавно опубликованное ежегодное исследование, проведенное при поддержке USAID, во время которого были опрошены почти 2000 предпринимателей, показало, что ситуация в Украине с дерегуляцией и ведением бизнеса меняется в лучшую сторону. Это произошло, в том числе, благодаря действиям правительства по отмене ряда регуляций, отметил премьер-министр и призвал быстро продолжать движение в этом направлении, что облегчит ведение бизнеса в Украине.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.