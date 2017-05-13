13.05.2017, 14:13

Объем денежной базы в Украине за апрель 2017 года вырос на 3,2% - до 368,36 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

С начала года объем денежной базы снизился на 3,5%.

Объем наличных вне банков вырос на 3% в апреле и сократился на 4,8% с начала года - до 299,41 млрд грн, денежный агрегат М3 (денежная масса) вырос на 1,3% в апреле, но при этом снизился на 1,2% с начала года - до 1,09 трлн грн, уточняет НБУ.

Объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% - до 381,57 млрд грн. Объем денежной базы в Украине за март 2017 года снизился на 1,3%, или на 4,57 млрд грн, - до 356,91 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.