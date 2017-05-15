S&P прогнозирует рост экономики Украины в этом году на 1,9%

15.05.2017, 14:00

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 1,9%, несмотря на сложные экономические условия после введения торговой блокады оккупированных территорий на востоке страны.

Как отмечается в сообщении агентства, в этом году ожидается рост потребления благодаря повышению минимальной заработной платы, а также замедление темпов инфляции и постепенное улучшение на рынке труда.

Далее, по оценкам S&P, рост ВВП составит 2,8% в 2018 году, 3% в 2019 году и 3,2% в 2020 году.

Кроме того, агентство отмечает, что соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, вступившее в силу в 2016 году и частично компенсировавшее сокращение экспорта в Россию, может поддержать рост экспорта в среднесрочной перспективе.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% - в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в январе-марте 2017 года составил около 2,1-2,3%. Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за апрель оценил рост ВВП в первом квартале 2017 года в 3%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году - на уровне 3,2%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%. Об этом сообщает УНИАН.