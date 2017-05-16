Минэкономразвития: Украинская экономика в этом году может вырасти на 1,8%

16.05.2017, 15:31

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП Украины по итогам 2017 года на уровне 1,8%, сообщила пресс-служба ведомства.

"По итогам года мы ожидаем продолжения позитивно динамики ВВП на уровне 1,8%", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что рост экономики страны впервые за последние 5 лет поддерживается расширением внешнего спроса на украинскую продукцию на ключевых товарных рынках.

"Поддержкой позитивным процессам в экономике служит рост заработных плат, постепенная стабилизация национальной валюты (ее курсовой и ценовой составляющих), продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий", - подчеркнули в министерстве.

По данным Госстата, в годовом выражении - по сравнению с первым кварталом 2016 года - ВВП Украины в первом квартале 2017 года вырос на 2,4%.

По сравнению с IV кварталом 2016 года ВВП Украины в первом квартале 2017 года снизился на 0,3%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году - на уровне 3,2%, в 2019 году - на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 - на 3,2%, в 2019 - на 3,5%. Об этом сообщает УНИАН.