МВФ: Пятый транш будет доступен при условии продолжения реформ

18.05.2017, 16:55

Пятый транш по программе Международного валютного фонда (МВФ) станет доступным для Украины при условии продолжения структурных реформ в соответствии с меморандумом о сотрудничестве. Об этом рассказалипредставители МВФ на встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком и представителями Европарламента, сообщает пресс- служба Минфина.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ и результаты, уже достигнутые Украиной на пути реформирования государственного, банковского, финансового и других секторов экономики.

Александр Данилюк заверил, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.