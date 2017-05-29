В Киеве на улице Голосеевской прорвало трубу: пострадал жилой дом и автомобили

29.05.2017, 16:14

Сегодня, 29 мая, в Киеве на улице Голосеевской прорвало трубу, фонтан воды достигал 7-го этажа.

Об этом написал фотограф Алекандр Гусев на своей странице в Facebook.Трубу прорвало на улице Голосеевской. Пострадали машины, которые были припаркованные возле места прорыва трубы. У автомобилей выбиты стекла и ряд других повреждений.

Также значительных разрушений нанес прорыв трубы и зданию. В доме выбиты окна даже на третьем этаже.

Как сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Киеве, фонтан достиг высоты 5-этажного дома. "Авария произошла около 14:00. На данный момент спасатели ликвидируют последствия", - сообщили представители пресс-службы.

Напором воды был поврежден фасад здания, выбиты окна. Об этом сообщают "Українські Новини".