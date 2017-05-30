В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали более 10 человек

30.05.2017, 15:52

Во вторник, 30 мая, в Киеве на Оболони в районе площади Шевченко произошло ужасное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. "Водитель Audi на еврономерах на высокой скорости протаранил маршрутку с людьми на пешеходном переходе. Более 10 пострадавших" - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 8 бригад скорой. В результате аварии образовалась пробка. Об этом сообщают Подробности.ua.