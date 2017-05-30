В Запорожской области маршрутка столкнулась с автобусом, 13 пострадавших

30.05.2017, 10:28

13 человек госпитализированы из-за столкновения маршрутки с автобусом в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"30 мая около 7:30 в Мелитопольском районе на автодороге "Харьков - Симферополь" произошло столкновение маршрутного автобуса "Богдан" с микроавтобусом "Мерседес-спринтер". В результате пострадали 32 человек, из которых в настоящее время 13 госпитализированы", - сказано в нем. Погибших в результате аварии нет. Об этом сообщают "Українські Новини".