Выросло число жертв урагана в московском регионе

30.05.2017, 13:24

Следственный комитет России сообщил об 11 погибших в Москве и трех - в области, однако позже губернатор Московской области Андрей Воробьев утончил, что в Подомосковье погибли пять человек.

Ранее во вторник, 30 мая, департамент здравоохранения Москвы сообщил о 150 пострадавших в результате урагана, 108 из которых остаются в больницах. Они получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, а также травмы позвоночника.

По словам главы департамента Алексея Хрипуна, среди пострадавших - более 20 детей.

В Московской области, как заявил Воробьев, в больницы попали 34 человека.

В середине дня в понедельник на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и металлические конструкции.

По данным МЧС, ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов в Московской, Рязанской и Тульской областях, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек, и 1375 дачных домов. Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет.

Подобное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек. Об этом сообщает BBC Украинская служба.