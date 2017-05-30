В России рухнул военный самолет Ан-26, есть жертвы

30.05.2017, 10:26

Один военнослужащий погиб, еще пять пострадали в ходе жесткой посадки самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области РФ.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково- спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Во вторник, 30 мая, в 05:40 в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На борту самолета находилось шесть членов экипажа.

"Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей", - говорится в сообщении.

"Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия Министерства обороны", - сообщает российское военное ведомство.

26 апреля истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Читинском районе Забайкальского края РФ. Об этом сообщает УНИАН.