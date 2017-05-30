В Москве после урагана в больницы попали почти 150 человек

30.05.2017, 10:01

Почти 150 человек доставили в больницы Москвы из-за урагана в понедельник, в настоящее время на лечении остаются 108 человек, в том числе более 20 детей, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, у большинства пострадавших состояние удовлетворительное или средней тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В середине дня в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и металлические конструкции.

По последним данным, погибли 11 человек, в том числе один ребенок.

Большинство из них придавили деревья. Всего в Москве упало более тысячи деревьев.

Большинство жителей Москвы не получили смс-оповещений о надвигающемся урагане.

Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет. Подобное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек. Об этом сообщает BBC Русская служба.