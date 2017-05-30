В Киеве неизвестный из автомобиля застрелил мужчину

30.05.2017, 10:23

В Киеве сотрудники Нацполиции разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину в Дарницком районе и скрылся на автомобиле Ауди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

В Киеве введен план Перехват.

"В 08:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Ауди сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", - отметили в пресс-службе.

На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.