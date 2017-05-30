В Харькове три банкомата залили монтажной пеной

30.05.2017, 13:20

В Харькове в ночь на вторник, 30 мая, неизвестные залили три банкомата монтажной пеной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09:00.

Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается. Об этом сообщают "Українські Новини".