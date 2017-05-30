Прокуратура направила Курченко подозрение и объявила в розыск

30.05.2017, 16:56

Сегодня, 30 мая, бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко направлено уведомление о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Там напомнили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 000 тонн нефтепродуктов по так называемой преступной схеме С. Курченко.

Курченко подозревают в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем и других преступлениях.

Кроме того, отметили в прокуратуре, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

"По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что всего в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие заключило с фигурантами уголовного дела против беглого олигарха Сергея Курченко уже 19 сделок, в результате которых в государственную казну было уплачено около 200 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.