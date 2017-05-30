Прокуратура открыла дело по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины

30.05.2017, 15:50

По материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Автономной Республики Крым открыто уголовное производство по факту решения должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, а именно - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

"Открытое уголовное производство является беспрецедентным, поскольку впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины. Важность этого процесса определяется тем, что агрессия России заставила покинуть места обитания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар, которые во второй раз за шестьдесят лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима. Агентство по делам беженцев ООН оценило количество внутренне перемещенных лиц в десять тысяч, большинство из которых - крымские татары, а треть - дети", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Служба безопасности Украины шаг за шагом собирала информацию относительно конкретных преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики.

"Именно работа спецслужбы позволила создать доказательную базу и начать это резонансное для украинского и международного общества уголовное дело", - отметили в СБУ.

Они сообщили, что во время досудебного следствия будет уделено особое внимание фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и Интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины. Об этом сообщает УНИАН.