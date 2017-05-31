Полиция Киевщины задержала преступную группировку сбытчиков метадона с партией на миллион гривен

31.05.2017, 15:32

Правоохранители задержали организатора ОЗГ и нескольких его активных членов, в частности - нескольких сбытчиков и "лаборанта", который изготовлял наркотики. Действия участников ОЗГ квалифицированы следователями по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Задержанным угрожает до 15 лет лишения свободы.

Оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области разоблачили организованную преступную группировку, сформированную на этнической основе. Злоумышленники организовали изготовление и распространение на территории государства синтетического опиата - метадона.

Организатора преступной группировки, 45-летнюю уроженку Киевщины, оперативники задержали на Закарпатье. У нее изъяли метадон и мобильный телефон, с помощью которого женщина координировала наркотраффик.

Кроме того, в г. Белая Церковь Киевской области полицейские задержали трех сбытчиков наркотика. Также задержан лаборант, который синтезировал наркотик по месту своего проживания.

У правонарушителей изъята партия метадона, которая по ценам "черного" рынка стоит около миллиона гривен. Также изъято лабораторное оборудование и реактивы для синтеза метадона, средства и банковские карточки, с помощью которых велись расчеты с покупателями.

Все члены наркогруппировки задержаны. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 2 ст. 306 (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным может угрожать наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Инф. Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.