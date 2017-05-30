Полиция проверяет все возможные версии мотивов убийства советника директора "Укрспирта"

30.05.2017, 13:11

В полиции подтвердили, что застреленный сегодня в Дарницком районе Киева мужчина является советником директора ГП "Укрспирта" Виктор Панков.

Полиция проверяет все возможные версии относительно мотивов убийства советника директора ГП "Укрспирта" Виктора Панкова.Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

Она подтвердила, что застреленный сегодня в Дарницком районе Киева мужчина является советником директора ГП "Укрспирта" Виктор Панков.

При этом отметила, что на данный момент проверяются "все версии" относительно мотивов его убийства.

Сегодня, 30 мая, в 8.16 в полицию поступила информация от прохожего о том, что на улице Михаила Гришко вблизи станции метро "Позняки" неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

Личность застреленного установлена, это киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт выявил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев. Введен план "Перехват". Об этом сообщает УНИАН.