Суд наложил арест на захваченные Россией судна "Черноморнефтегаза"

01.06.2017, 14:55

Приморский районный суд Одессы наложил арест на 27 судов и 33 нежилых помещения государственной компании "Черноморнефтегаз", захваченные Россией, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Ранее арест был наложен также на четыре самоподъемные буровые установки "Черноморнефтегаза", захваченные РФ.

"Сейчас в украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базу данных розыска", - добавляют в прокуратуре АРК.

Сообщалось, что мораторий на банкротство государственного "Черноморнефтегазу" до 1 января 2019 года поможет компании вернуть контроль над частью утраченных активов.

Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".