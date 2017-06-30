В Киеве отметили 25-летие Ассоциации городов Украины

30.06.2017, 15:55

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл торжественное заседание АГУ по случаю 25-летия организации.

"Сегодня мы собрались, чтобы отметить юбилейную дату - 25 лет Ассоциации городов Украины. И сегодня здесь именно те люди, благодаря которым наша Ассоциация является мощной организацией, которая отстаивает права местного самоуправления. Прежде всего, это представители общин - членов Ассоциации, а также наши ветераны - те, кто развивал Ассоциации, - отметил Виталий Кличко. - Рад приветствовать в этом зале Президента Украины Петра Порошенко, представителей парламента, правительства. А также - представителей ассоциаций местного самоуправления, международных организаций - всех, кто является нашими единомышленниками и партнерами в деле реформирования и развития местного самоуправления", - отметил мэр Киева.

В торжественном мероприятии принимают участие около 800 представителей общин - членов АГУ со всей Украины, члены правительства, представители парламента. Открылось заседание выступлением Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.