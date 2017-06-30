Проспект Ватутина официально переименован в Шухевича

30.06.2017, 16:49

Проспект Генерала Ватутина в Киеве с сегодняшнего дня официально переименован в проспект Романа Шухевича. Об этом министр культуры Евгений Нищук сообщил в своем выступлении по случаю 110-летия со дня рождения командира УПА.

"Все судебные процедуры пройдены, и сегодня, в годовщину со дня рождения Романа Шухевича, проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича", - сказал он.

1 июня 2017 года Киевсовет переименовал столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

13 июня окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования проспекта на время рассмотрения иска против смены названия, поданного двумя общественными организациями, одну из которых возглавляют экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.