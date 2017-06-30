Парубий получил представление ГПУ на Добкина

30.06.2017, 16:33

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 30 июня, получил представление от ГПУ о разрешении на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Михаила Добкина. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя парламента Андрей Ковалев.

Генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко").

В четверг, 29 июня, Луценко также внес в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

Позже нардеп Михаил Добкин обратил внимание, что в сообщении Генпрокуратуры о готовящемся снятии неприкосновенности с парламентария фигурирует фамилия "Допкин".

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган заявила, что Верховная Рада рассмотрит представления о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов на следующей неделе. Об этом сообщают "Факты и комментарии".