Полторак: В Украине создадут подразделение для предотвращения кибератак

30.06.2017, 15:44

В Министерстве обороны Украины будет создано подразделение для предотвращения кибератак, сообщил журналистам в Брюсселе министр обороны Степан Полторак.

По его словам, в Минобороны успешно отбили хакерскую атаку, поэтому она не повлияла на управление украинскими войсками и выполнение задач в зоне проведения АТО.

"Кибератака не повлияла на состояние боеспособности Вооруженных сил, не повлияла на систему управления войсками и ход выполнения боевых задач в зоне АТО", - сказал Полторак.

Также он сообщил, что сейчас в ведомстве создается подразделение, которое учтет положительный опыт Литвы и НАТО. Его основной задачей будет предотвращение кибератак. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".