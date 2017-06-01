Киевсовет приравнял добровольцев к участникам АТО

01.06.2017, 15:01

Киевский городской совет приравнял военнослужащих добровольческих батальонов к участникам антитеррористической операции.

За принятие соответствующего решения в целом проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом 61.Решение позволит предоставить статус участника АТО бойцам добробатов, которые по разным причинам не смогли оформиться официально.

Проектом решения предусматривается предоставление военнослужащим добровольческих батальонов социальных прав и гарантий от городской власти.Также будет создана комиссия по предоставлению статусу участника АТО при Киевсовете.

Решению Киевсовета предшествовали несколько инцидентов.

Во время заседания под зданием КГГА проходил митинг. Активисты требовали предоставить добровольцам, воевавшим на Донбассе, все льготы, предусмотренные для участников боевых действий.

На сессии горсовета не было поставлено на голосование в целом решение о признании официального статуса бойцов-добровольцев.

Депутаты Киевсовета приняли данное решение за основу. Это решение поддержали 100 депутатов. Киевсовет не поддержал предложение принять решение в целом.

После этого в зал заседаний проникли несколько человек в камуфляжной одежде, и в заседании был объявлен перерыв.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил присутствующих держать спокойствие. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Василий Васильчук, позже добровольцы добровольно вышли из зала Киевсовета, правоохранители также ушли из зала заседаний. Об этом сообщают "Українські Новини".