Запасы газа в ПХГ Украины превысили 10 млрд кубов

01.06.2017, 15:34

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 31 мая превысили отметку в 10 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины компании Укртрансгаз, ссылаясь на оперативные данные.

Этот показатель почти на 900 млн кубометров превышает аналогичный за 2016 год, отмечают в Укртрансгазе. По данным компании, в этом году с начала сезона закачки в ПХГ Украины накоплено 2,2 млрд кубометров, в то время как на конец мая 2016 года было закачано только 0,7 млрд кубов голубого топлива.

"Таким образом, Украина вовремя готовится к отопительному сезону 2017-2018 гг. и обеспечения надежного транзита природного газа в страны ЕС", - добавили в Укртрангазе.

За период отопительного сезона 2016-2017 гг. Украина использовала около 6,5 млрд кубометров газа из подземных хранилищ. На 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн кубов, что на 3,5%, или на 297,18 млн кубометров меньше, чем на 1 апреля 2016 года. Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд кубов. За минувший отопительный сезон Украина использовала на 24,5%, или на 2,1 млрд кубов меньше газа, чем в отопительный сезон 2015-2016 гг. б этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.