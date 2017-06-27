Еврокомиссия получила мандат на переговоры по Северному потоку-2

27.06.2017, 16:41

Страны ЕС поддержали предложение предоставить Европейской комиссии мандат на переговоры с Россией о строительстве газопровода Северный поток-2, сообщает EUobserver.

"Мандат был предоставлен", - подтвердила 27 июня Анна-Кайса Итконен, пресс- секретарь Еврокомиссии.

Это предложение, как сообщается, одобрили 13 государств - членов ЕС.

С 2020 г. Северный поток-2 сконцентрирует 70% поставок российского газа в Европу по дну Балтийского моря. Скандинавские государства, страны Балтии, Польша и США считают, что это нанесет ущерб энергетической безопасности ЕС и повредит Украине, чья газотранспортная система не будет задействована как прежде.

Итконен заявила, что Еврокомиссия хотела бы обсудить с РФ вопрос, должна ли морская часть Северного потока-2 подпадать под правила Третьего энергетического пакета ЕС.

9 июня 2017 г. Еврокомиссия оформила запрос в Совет Евросоюза на мандат для ведения переговоров с Россией по проекту газопровода Северный поток-2.

"Еврокомиссия должна убедиться, что построенный Северный поток-2 будет работать прозрачно и не ущемляя чьих-нибудь прав в соответствии с должным уровнем регуляторного надзора и принципами международного права и энергетического законодательства ЕС", - сказано в заявлении Еврокомиссии.

В ответ замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что газопровод Северный поток-2 не подпадает под нормы Третьего энергопакета Евросоюза, который регулирует конкуренцию на энергорынке ЕС. Он также фактически заявил о нежелании РФ вести переговоры с Еврокомиссией о применении к газопроводу Северный поток-2 энергозаконодательства ЕС.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.