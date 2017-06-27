Минэнерго: Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на угрозу хакерских атак

27.06.2017, 16:52

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, сообщила пресс- служба Министерства энергетики и угольной промышленности, комментируя масштабную хакерскую атаку, которой подверглись несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, в том числе энергокомпании.

"Сегодня наблюдаются вмешательства в работу предприятий топливно- энергетического комплекса Украины. Зафиксированы сбои в компьютерных сетях государственных и частных предприятий отрасли. Сейчас специалисты выясняют причины несанкционированного вмешательства и степень угрозы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ведомство принимает меры с целью недопущения потери информации и повреждения технических средств.

"Министерство осуществляет координацию работы по обеспечению устойчивой работы объединенной энергосистемы Украины", - сказано в сообщении.

Сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке. О хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы "Укрэнерго", а также столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго". Кроме того, о хакерской атаке сообщила крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта". Об этом сообщает УНИАН.